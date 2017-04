Dietten som bygger muskler og fjerner fett

10.04.2017 - 05:49



Her er dietten som vil gjøre deg sterkere og strammere!



Mange har sikkert hørt om intermittent fasting, en metode der man blant annet gjerne dropper å spise frokost for så å innta alle måltidene over en begrenset periode av dagen. Men er egentlig dette den beste metoden for å gå ned i fett og bygge muskler på? Vel, i dag skal jeg gi deg svaret:



Personlig er jeg ingen fan av å hoppe over dagens første måltid, og mener at dette er viktig å få i seg av flere grunner enn hva bare fettprosenten din eventuelt måtte ligge på. På bakgrunn av dette har jeg derfor satt sammen min egen versjon av den velkjente dietten, og en metode jeg har valgt å kalle "intermittent fasting - Cornelis style".



Du bør spise frokost!

Jeg er som sagt ingen fan å kutte dagens første måltid, og mener at det å få i seg en frokost når en står opp har flere helsemessig positive effekter som blant annet; økt forbrenning, økt energi og styrke, men kanskje enda viktigere mener jeg det vil ha flere positive effekter på det mentale plan og blant annet kunne være med på å forebygge stress. Det å gi seg selv en god, positiv start på dagen, og ikke minst det å sitte ned og spise et måltid (og som intermittent fasting burde ha fokusert mer på), mener jeg er utrolig viktig. For å koble av og stresse ned er nemlig velkjente metoder for både å kutte i vekt og fettprosent, og særlig sistnevnte vil jeg si at har mer å si for magemålet enn hva enhver form for "diett" eller fasteperiode vil gi deg av effekt!



Du bør faste?

Så forkjempere av intermittent fasting metoden mener at det å faste, enten på daglig, ukentlig, eller mer sjelden basis kan ha mange positive sider, og at det vil få deg i bedre form og slankere - uten at du nødvendigvis skal være nødt til å spise hver tredje time. Problemet vil likevel oppstå når man går for mange timer uten å ha fått i seg noe, og følger du for eksempel 16:8 versjonen går det altså hele 16 [!] timer fra sist du hadde noe i magen til du får lov til å innta noe på nytt... Og selv om dette kan fungere for enkelte som kanskje bare har det å bygge muskler og oppnå en stram kropp som jobb, vil det for de fleste med vanlige jobber og hverdag være en STOR utfordring.



Ved å benytte deg av denne dietten vil du nemlig da måtte innta alt av næring og føde i de gjenstående 8 timene - noe som gjerne har en tendens til å være fylt av enten skole, jobb, shoppingturer på det lokale kjøpesenteret, eller kanskje å hente barna i barnehagen. Å sitte timevis i strekk og bare spise er imidlertid en frynsegode de fleste gjerne ikke er forunt? Og når hele vitsen med intermittent fasting nettopp er at man skal gjøre "dietten" lettere, mener jeg at du heller bør følge denne metoden:





Intermittent fasting - Cornelis style

Min versjon går altså ut på at du SKAL spise frokost, mens du imidlertid ikke skal behøve å spise noe før til middag igjen. Du vil altså da kun spise en STOR frokost og en veldig STOR middag, mens du resten av dagen bare behøver å innta drikkende føde - som for eksempel en enkel og kjapp proteinshake.





Eksempler på hva jeg inntar til frokost på favorittstedet mitt Le Pain Quotidien hver dag, og nei jeg er IKKE sponset...



Nå sier jeg ikke at dette vil kunne fungere for absolutt alle, og som alltid ønsker jeg her å poengtere at ethvert kost- og treningsoppsett bør skreddersys for den enkeltes ønsker og behov. Likevel vil dette i mine øyne være den enkleste og beste metoden for de fleste å bygge maksimalt med muskelmasse, og ikke minst en strammere, sterkere kropp på. Du vil heller ikke behøve å bruke mye tid på dette i en ellers stressende hverdag, og dette skal være mulig for de fleste å gjennomføre dette på en enkel og grei måte!



Husk at det snart er varmere tider igjen folkens - så på tide å bygge sommerkroppen og komme i gang nå!



