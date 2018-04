10 beste styrkeøvelser for en sterk, stram kropp!

23.04.2018 - 22:07



Ti beste styrkeøvelser for en sterk, stram overkropp!



Her er mine ti personlige favoritter å øke i muskelvekst og oppnå en sterk, stram overkropp. La meg gjerne høre i kommentarfeltet om du benytter deg av noen av disse, eller om du har noen du vil legge til,



1. Pullups

Desidert den beste øvelsen å utføre for å bygge en sterk rygg, men også om du ønsker den en stram mage. Yes, du hørte riktig; pullups hjelper på magen! Pullups er i mine øyne kanskje den viktigste øvelsen [for overkropp], og har du ikke med denne i programmet ditt vil du veldig vanskelig klare å komme i optimal form. Men tilbake til mage, og hvorfor jeg mener denne faktisk vil hjelpe deg med å stramme opp core og mage. Som man vet kan du ikke direkte "punktforbrenne", og for å oppnå en stram og flott mage må fettet bort. Og for å oppnå dette bør du igjen kjøre tunge, gode baseøvelser, og øvelser som går på flere store muskelgrupper samtidig er hva som vil gi deg best effekt. I tillegg vil det å styrke ryggen også gjøre at du lettere får en fin mage - for du kan kjøre så mye konsentrert magetrening du vil - trener du ikke ryggen vil du ALDRI komme i mål!



2. Knebøy

Ok, nå er det sikkert flere som stusser, fordi de har blitt lært at denne går på lår og bein? Vel, ja og nei. Knebøy er en "beinøvelse", men den er også hva jeg vil kalle "kongen av styrkeøvelser", og den viktigste baseøvelse for å få deg i form. Ikke bare er dette en øvelse som vil gjøre deg sterk i underkroppen, men du vil bruke alt av core/mage, skuldre, armer, rygg, osv i løftene her. Og kjører du denne riktig og tungt nok trenger du nesten ikke å trene noe annet...



3. Markløft

Etter knebøy er dette kanskje den viktigste øvelsen du kan kjøre for hele kroppen, og selv om den tar mye og bra på bakside lår og bein vil den også styrke overkroppen din generelt med særlig fokus på ryggen.



4. Skrå eller flat benkpress

Skal du kjøre kun én øvelse for brystkasse er dette øvelsen[e] du bør benytte deg av!



5. Bicepscurl med EZ-stang

For mange er biceps og overarmer viktig, og da er denne den beste og viktigste du kan kjøre!



6. Skulderpress

Flott og god øvelse, som virkelig vil hjelpe deg med å bygge sterke, flotte skuldre!



7. Rygghev

Vi nordmenn sitter stadig mer og mer, og da er det å styrke nedre del av rygg og denne øvelsen ekstra viktig å utføre! I tillegg vil det å trene denne nok faktisk kunne være med på å gi deg en strammere mage!



8. Dips

En av de beste øvelsene du kan ha med i ditt treningsprogram for å styrke både skuldre, armer, brystkasse, og mer eller mindre alt av overkropp. Primært en øvelse folk flest kjører med kun egen kroppsvekt, men du kan også utføre den i apparat med støtte under knærne eller også med vektbelte for økt motstand.



9. Pullover

Mange diskuterer om denne egentlig er best for framsiden eller baksiden av overkroppen, men uansett er den en av de mest universelle øvelsene du kan benytte deg av. I tillegg er den en øvelse du kan utføre så å si overalt, og som også tar [nesten] overalt på overkroppen!



10. Benhev

Til slutt lister jeg også her min personlige favoritt når det kommer til isolasjonsøvelse på magen. Denne er utrolig effektiv, og vil nesten kunne stramme opp magen din over natten....



