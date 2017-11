- Nå erstatter implantater vanlig trening!

01.11.2017 - 21:35



Ok, så etter å ha sett GANSKE MANGE legge ut bilder av sine "trente" bakdeler med #squats i sosiale medier [når det er helt tydelig at de IKKE har trent/trener for det] følte jeg i går bare for å komme med en litt krass og ærlig melding...







For om du har silikon implantater både her og der så har du IKKE trent for det, og du fører dine følgere like mye bak lyset som de som bruker doping og skriver 💪 ... Ofte og oftere ser jeg nemlig dette bli lagt ut i sosiale medier, der personene regelrett "lurer" sine følgere til å tro at de har jobbet hardt for det. Jeg er i prinsippet helt åpen for at folk skal få lov til å gjøre hva de vil med egen kropp, MEN å legge det fram [og særlig overfor yngre] som at du har stått på hardt og jobbet for dette blir helt feil! Dette gir nemlig et helt feil og usaklig bilde av hva som er mulig å få til, og du er i mine øyne virkelig med på å øke både kroppspress og et sykelig jag etter "drømmekroppen".



Her i USA er nemlig noe av det mest vanlige folk som legger seg under kniven gjør om dagen, og jeg opplever det som det også er et økende problem hos norske instagram kontoer. I tillegg er det jo snakk om å jobbe for en harmonisk, symmetrisk kropp, er det ikke? Og da blir det jo litt feil når du har DEN rumpa, men ikke noe ellers står i stil...



I tillegg er det merkelig for meg hvorfor jenter/kvinner vil legge seg under kniven for dette. Forstørring av brystene skjønner jeg (det er det vanskelig å trene seg fram til), men rumpa? Herregud folkens, det er ikke mange repsene med knebøy, mark, og feks Bulgarsk utfall som skal til for å få en ganske så stram og fin bakdel. Du må bare gi det mer enn et par timer (som vel er hva et slikt inngrep vil ta...).



Min mening er altså #NeiTilFalskeMuskler Hva mener dere?



