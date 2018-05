HVOR MYE MÅ DU EGENTLIG TRENE?

02.05.2018 - 20:22



Hei alle sammen, og takk til alle dere som daglig er innom denne bloggen og gjør den til Norges største treningsblogg! Jeg setter utrolig stor pris på det! Men nå over til en helt annen ting; hvor mye "må" man egentlig trene for å holde det farlige magefettet borte og komme iform? Vel, det er egentlig ganske lite som faktisk skal til!



Helsemyndighetene prøver å få oss til å utføre mer fysisk aktivitet med sine "Dine30" i sosiale medier, og appellere der til minimum 30 minutter mosjon elle bevegelse daglig. Selv har jeg også #CornelisUtfordring ´en gående i sosiale medier - der jeg prøver å motivere nordmenn flest til å trene litt hver dag. Hva som skal til og "er nok" varierer selvsagt veldig fra person til person, og noen starter kanskje med et litt dårligere grunnlag enn andre. Andre igjen har kanskje et større behov, og generelt sett er det bare viktig at man er i nok aktivitet utifra ens ønsker, mål, og ikke minst behov!



Likevel vil jeg si at om du trener, mosjoner, eller kort og godt bare går og er i litt bevegelse hver dag (og helst rundt 30minutter), så bør de fleste være på god vei til en rimelig sunn og god kroppsform. Hvis du så i tillegg supplementerer med et magert, proteinrikt kosthold, og eventuelt visse former for smart tilskudd (fettsyrer, protein, etc.) så bør vi alle kunne jobbe oss mot den kroppsformen og fasongen vi måtte ønske!



Så beveg og bruk kroppen din minst 30 minutter daglig, og du bør på god vei mot en sunn[ere] og sterk[ere] kropp! Om du i tillegg også utfører 3-4 styrkeøkter i uka, og benytter et tilrettelagt smart treningsprogram utifra dine ønsker og behov - bør du i tillegg også kunne oppnå den kroppsformen du alltid har ønsket deg!



Husk at det snart er varmere tider igjen folkens - så på tide å bygge sommerkroppen og komme i gang nå!



