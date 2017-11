Må man alltid gå naken for å få fram et poeng?

13.11.2017 - 21:27



Kvinner verden rundt kaster klærne for å stoppe kroppspresset, og øke likestillingen. Men er man virkelig nødt til å gå naken for å få fram et poeng?



Tidligere i dag kunne jeg her på Nettavisen lese om prosjektet #positivelyglittered, der en gruppe kvinner har gått sammen om å øke fokuset på kroppspresset ved å [av-] dekke kroppene sine i glitter. Instagram kontoen som fremmer prosjektet viser fram nakne kropper i alle slags størrelser og former, og personlig synes jeg det er fint at de setter fokus på at "alle er bra nok" - uansett om man skulle være tynne og liten, eller større og mer fyldig. Jeg tror også at mye av dette presset som så mange jenter/kvinner i dagens samfunn føler kommer mer av noe de "legger på seg selv" enn at vi menn tenker disse tingene. For jeg tror jeg snakker for veldig mange menn når jeg sier at alle disse damene ser råflotte ut! Og det selv om de skulle ha noen såkalte "kilo for mye".



Men jeg har et problem med det...

Likevel er det noe som irriterer meg litt over dette, og det er hvorfor kvinner alltid er nødt til å kle av seg for å få fram et problem. Jeg skjønner at de ønsker å vise fram kropper i alle slags størrelser og fasonger, og at man derfor veler å gå i nettoen (noe de fleste menn nok er veldig happy med...). Likevel skulle jeg altså ønske at de kunne ha oppnådd akkurat samme resultat selv om valgte p beholde klærne på! For jeg er rimelig sikker på at mange, og sikkert særlig de som føler de sliter med litt ekstra vekt på kroppen, synes at det å skulle kle av seg slik er noe som virker uhyre ukomfortabelt. Og jeg skal selv innrømme at jeg nok hadde vært svært ukomfortable i denne situasjonen...



Likevel skjønner jeg poenget, og jeg heier på damene for å vise mot og trekke fram viktige poeng! Jeg skulle altså bare ønske at vi som samfunn, media, og sikkert en del menn, hadde lyttet like mye til dem selv om de også beholdt klærne på...



Cornelis



