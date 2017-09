- Er tre om dagen nok?

26.09.2017 - 21:16



Er det mulig å komme iform på bare tre minutter om dagen? Vel, her er min mening.



Les mer på: Corneliselander.com



Nylig var det en stor sak i Daily Mail om idrettsfysioterapeuten Kusal Goonewardenas "180 second workout", der han mener det er mulig å komme iform på bare tre minutter om dagen. Spørsmålet er da bare; ville dette kunne fungere og være nok for de fleste? Min mening er NEI!



Les også: Gjør norske kvinner sterkere!



Økter som kun tar tre minutter å utføre høres for mange sikkert helt herlig ut, og ifølge ham vil du kunne komme i like god form om du benytter dette oppsettet som om du skulle ha trent i en halvtime. Min mening er likevel at dette bare er humbug, og du vil ikke komme i knallbra form av å trene så lite - selve om det skulle være intensive økter det er snakk om. For de av dere som har fulgt meg en stund så vet dere jo at jeg er for korte, intensive økter, og HIT eller HIIT er begge metoder benytter meg av både privat og på mine klienter. Men å tro at en vil kunne komme i mål ved hjelp av økter der kroppen din ikke engang har blitt ordentlig varm, er likevel som å tro på julenissen.



Les også: Den optimale treningsmengde



Nå skal det sies at han visstnok mener dette kan være en metode for å få flere "hekte", og at du ved å trene tre minutter [fem dager i uka] skal bli så gira at du har lyst til å gjøre mer. Likevel mener jeg det er uforsvarlig, og skammelig, og gå ut og love gull og grønne skoger på denne måten, og dette kan fort sette en misforstått forventning fra folk flest om at dette faktisk er nok. På samme måte som det er viktig å motivere og inspirere er det også viktig å ikke selge en falsk virkelighet, og mange kan fort ende opp med faktisk å droppe verdifulle, gode økter i den tro om at litt hopp og sprett på stuegulvet i tre minutter er alt som skal til... Og selv om han kanskje kan få noen flere til å begynne å trene, kan han også være med på å få mange til å kutte faretruende mye ned på treningen de allerede gjør.



Som jeg alltid sier er det smarteste du kan gjøre å trene hardt, kort, hyppig, og riktig, men tre minutter er dessverre ikke nok!



Spørsmål og/eller forespørsler? Send meg gjerne en direkte email !



Eller følg meg også @corneliselander eller lik fanpagen min HollywoodTreneren på Facebook



WWW.CORNELISELANDER.COM





#Nettavisen #trening #fitness #fit #trene #kosthold #høst #kosthold #iform #Norge #blogg #hverdag #treningsbloggen #trener #CornelisElander