- Vi trenger da fader ikke burger levert direkte på døra!

Snart kan du få burger´n levert direkte på døra i Oslo, men er det egentlig noe du trenger?



I går satt jeg og leste igjennom toppsakene på Nettavisen, da denne fra Side2 favnet min oppmerksomhet. Burgerkjeden Max tilbyr nemlig snart levering av burger, direkte på døra. Eller som artikkelen omtaler det; "en god nyhet til deg som helst ikke løfter rumpa fra senga/sofaen i helgen om du ikke må"... WOW, jeg trodde jeg jeg hadde lest og sett det meste, men dette er VIRKELIG dårlig nytt!



Norge sliter nemlig, og som jeg har uttalt og skrevet om i utallige saker, med et økende vektproblem. Og samtidig med at stadig flere av oss sliter med overvekt og fedme, bruker vi også stadig mer og mer penger på helse og "etterfiksende arbeid". At vi nå har fått vårt eget helseparti i Norge sier vel egentlig sitt... Men samtidig med at vi altså ser en økning av sykdom, uføre, og generelt dårligere og dårligere helse i vårt land, er det andre igjen som ser muligheter til å tjene på at vi nordmenn har lagt til oss mer usunne vaner - sånn som feks Max, en burgerkjede i Oslo området. Ikke at jeg direkte bebreider jeg dem for å prøve å tjene på at vi jevnt over er blitt latere og spiser dårligere, men jeg ønsker i hvert fall å gjøre mitt for å prøve å stoppe det!





Det er nemlig et lite paradoks at "sunnhets-landet" Norge nå er omtrent det eneste stedet i verden der de store fastfood kjedene gjøre det bra, mens sunne hjemmelagde middager er blitt erstattet av cola og ferdigpizza. At det nå finnes proteinrike, sunne valg [på samme måte som økt bruk av helsestudioene] veier ikke alene opp for den ellers så usunne, stillesittende hverdagen så mange av oss har i dag.



Jeg hører for eksempel ofte utsagnet om at "men alle trener jo så mye om dagen"... Dessverre er det bare slik at et par timer i uka på ditt lokale treningssenter ikke veier opp for de TIMENE du pleide å være aktiv DAGLIG i gamledager... Og når vi da kan komme hjem fra jobb og kaste oss ned på sofaen, og ved hjelp av et tastetrykk eller to ha en feit, usunn burger på fanget, ja da både gremmes jeg over hvordan morgendagen kan komme til å se ut...



- Cornelis



