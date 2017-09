10 minutters hjemmetrening!

08.09.2017 - 17:09



Hei folkens, og god fredag og helg til dere alle! I dagens innlegg har jeg lagt opp til et enkelte treningsprogram du kan utføre hjemme, som bare tar rundt 10 minutter å utføre, og som du kun trenger egen kroppsvekt for å utføre. Så kast deg ned på gulvet, og bli med på denne fullkroppsøkten sammen med meg denne fredagen!



Øvelse 1: PUSHUPS MED BREDT GREP



Slik gjør du: Plasserer deg på gulvet med et bredt og godt grep mellom hendene, og senk deg så kontrollert ned mot underlaget. Sørg for at det er en rett linje fra topp til tå, og la kun brystkassen nesten treffe ned mot underlaget. Push deg så opp igjen, og repeter.



Øvelse 2: CRUNCHES



Slik gjør du: Ligg på gulvet, og løft så kun øvre del av ryggen og overkroppen forsiktig opp fra underlaget, mens du hele tiden har god kontakt med underlaget. Senk deg så rolig tilbake, og repeter så mange ganger du klarer.



Øvelse 3: RYGGHEV



Slik gjør du: Ligg på bakken, og løft øvre del av ryggen forsiktig opp fra underlaget. Mange gjør her den feilen at de løfter seg alt for høyt opp - noe som kan resultere i uønskete spenninger i korsryggen. Så utfør øvelsen forsiktig og kontrollert, og bygg en sterk rygg!



Øvelse 4: PLANKEN



Slik gjør du: Her skal du på samme måte som i pushups´ene holde en rett linje fra topp til tå, og pass på at du ikke skyter rumpe for mye opp eller at midjen og magen begynner å falle ned mot underlaget når du begynner å bli sliten!



Øvelse 5: BRIDGE/BROEN



Slik gjør du: Ligg på ryggen med føttene plantet solid i gulvet, bøy i knærne, og la armene ligge langs sidene. Løft så hoftene opp til det dannes en rett linje fra knær til skuldre, hold et sekund på toppen, og senk så midjen og hoftene ned mot underlaget igjen før du så repeterer videre.



Øvelse 6: STATISK KNEBØY



Slik gjør du: Stå med et stabilt og godt steg med føttene, senk deg så ned som i en vanlig knebøy, og hold så bunnposisjonen så lenger du klarer til full utmattelse.



- Cornelis



