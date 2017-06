- Kjønnssegregering har startet på norske treningssentre!

19.06.2017 - 18:14



- NEI til jentegym!



Hva ville du sagt om jeg sa at ditt lokale treningsstudio skulle få en egen avdeling der bare sterke, muskuløse menn fikk lov til å trene? Vel, jeg er sikker på at du ikke ville vært helt ok med det, og jeg tror det også hadde blitt litt ramaskrik i pressen - og trolig ville det hele blitt stoppet av myndighetene på grunn av brudd på likestillingslovgivningen. Vel, et par sentre i Oslo har allerede gjort dette, men eneste forskjellen er at det gjelder egne avdelinger for jenter. Altså såkalte "jentegym"...



Først og fremst må jeg ærlig innrømme at jeg ikke trodde helt på denne historien da jeg først så overskriften her på Nettavisen for noen dager siden. "Jentegym"? Kødder du med meg eller? "Jentegym", altså noe mer antifeministisk og håpløst skal en lete lenge etter, og det neste blir vel at disse treningssentrene begynner å lære jentene/damene hvordan å lage mat også?





Faksimile Nettavisen