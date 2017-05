Så mye ødelegger alkoholen for helsa og kroppen

19.05.2017 - 10:41



Det er fredag, det er snart fri, og det er for mange trolig klart for en tur på byen. Med dette blir det også gjerne en del drikking, men hvor ødeleggende er det egentlig for treningen og kroppsformen?



Hvor skadelig alkohol kan være for den enkelte kommer gjerne mer an på mengden som drikkes enn substansen i seg selv. Så hvor mye er farlig, og kan du drikke det uten at det går ut over treningen? Dette er et spørsmål som jeg stadig vekk mottar, og som jeg i dag skal prøve å besvare.



Alkohol er skadelig!

For de av dere som har fulgt meg en stund så vet dere at jeg mener et [overdrevent] inntak av alkohol er uheldig og skadelig. Jeg var den første treneren i norsk media som gikk knallhardt ut mot dette, og skrev allerede for over ti år siden her på Nettavisen at "alkohol er som gift for kroppen", og noe jeg fortsatt den dag i dag mener - uansett hva nye trender og metoder måtte mene. Daglig får jeg også spørsmål om hvor skadelig det eventuelt er for treningen, og om det egentlig er noen "vits i å trene hvis en fortsatt drikker?". Det enkle svaret er JA! Du vil fortsatt ha stort utbytte av å trene selv om du skulle drikke, men når det kommer til hvor mye som eventuelt er uheldig og farlig så er ikke svaret like enkelt som du kanskje først skulle tro.



For selv om jeg personlig styrer unna og mener det er lite gunstig å drikke alkohol, lar jeg fortsatt mine klienter "få lov til" å drikke ett glass (eventuelt to) om de skulle ønske det. Imidlertid råder jeg dem til ikke å drikke rett etter trening, da studier har vist at man sannsynligvis mister treningseffekt dersom man drikker rett etter en treningsøkt. Det har også vært uttalt at de som trener mye lettere kan merke den negative effekten av alkoholen, men det er kanskje et dårlig argument for å trene [?]...



Skal du imidlertid oppnå de beste treningsresultatene så bør du helst styre unna alt av som heter alkohol... Det er også viktig å understreke at det for personer som nå for eksempel før sommeren ønsker å stramme opp eller oppnå en vektnedgang, så vil det å kalkulere inn mengden alkohol en inntar i helgene inn i det totale kalori- regnskapet være svært viktig for å oppnå en ønsker og mål om en strammere kropp. En litt ekstra vått kveld på byen kan nemlig fort bli en hel dagsrasjon av hva Kari og Ola Nordmann har gått av å få i seg av kalorier, og selv om en skal få lov til å kose seg kan det å planlegge og eventuelt ta høyde for festligheter med jobb og venner være smart for de av oss som ønsker en størrelsesreduksjon, eller å komme i litt bedre form før sommeren.



Men tilbake til åpningsspørsmålet; hvor skadelig er egentlig alkoholen for kroppsformen og treningen? Vel, de fleste kan nok unne seg noen glass uten at det skal behøve å gi noe nevneverdig effekt, og så lenge du bare følger opp med nok riktig næring og væske så behøver ikke fredagsturen din å by på noe problem.



God helg folkens!



