5 feil som gjør at du ikke kommer i form

Det er ofte de mange små feilene som til sammen gjør at det blir vanskelig å komme i form, og i dag tenkte jeg det derfor kunne være greit å liste noen av de meste vanlige feilene så mange gjør. Sjekk at du ikke gjør noen av disse!



Feil nr.1: Du trener for mye, og så for lite...

Ok, så å trene for mye er sikkert ikke noe mange føler du sliter med, men for den jevne mann eller kvinne i gata er faktisk dette et stort problem. Når du ønsker å komme iform er nemlig det å starte opp for hardt en vanlig feil, og har du trent lite fra før vil nettopp det å begynne for brått og hardt være en av de verste tingene du kan gjøre. I tillegg har mange en tendens til å overtrene, eller trene for lenge av gangen, og som jeg alltid sier vil den beste oppskriften til en sunn og sterk kropp være å trene hardt, kort, hyppig, og ikke minst riktig. Og å da trene timer av gangen ødelegger stort sett for alt dette...



Feil nr.2: Du er ikke 100% fokusert!

Å se på TV, lese magasiner, eller å sjekke telefonen din, mens du trener, er også en svært vanlig [og uheldig] feil mange gjør. Ja, det føles muligens «bedre» å glemme hva en driver med og smerten en føler, men det vil også ta bort fokuset fra treningen. Og følger du med på favorittserien din på tv, eller du leser en spennende magasinartikkel, mens du for eksempel sykler eller pumper, vil du heller ikke yte 100%! Og hadde det vært opp til meg hadde ALLE tv´er på ethvert helsestudio blitt revet ut...



Feil nr.3: Du trener for mye kardio, og for lite styrke

Selvsagt litt avhengig av mål og ønske, men stort sett bør vi ikke trene kardiovaskulær trening mer enn 30 minutter av gangen. Mer enn dette og de fleste risikerer nedbrytning av muskulatur og slitasje på kroppen. I tillegg er vi lært opp til å tro at kardio er viktigere enn styrketrening, særlig om målet er å gå ned i vekt - noe som så absolutt ikke stemmer! Personlig anbefaler jeg derfor alltid mine klienter å trene harde, korte økter med styrke sammen med for eksempel geriljakardio, slik at trening vil styrke kroppen din uten at det brenner bort verdifull muskelmasse på grunn av overdreven kardiovaskulær trening.



Fordi intervalltrening, og særlig geriljakardio er så mye hardere enn langvarige økter på for eksempel 30minutter og mer (slik du kanskje er vant med) behøver du ikke å bekymre deg for at du «ikke får brent bort nok». Sjansen er faktisk stor for at du vil brenne bort mer - selv om økta i seg selv er mye kortere!



Feil nr.4: Du trener det samme år ut og år inn

Se for deg at du har trent med samme rutine i åresvis uten å verken se eller merke noen forskjell, og at kroppen din nøyaktig vet hva den kan forvente seg når du går inn på treningssenteret. Med et slikt opplegg vil kroppen din ikke utvikle seg videre, eller bli verken større eller sterkere, og ved å legge på samme vekt på apparatet uke inn og uke ut vet også muskulaturen din nøyaktig hva den kan forvente seg og trenger å klare. Resultatet blir også at du bare forblir den samme. Legg isteden inn nye rutiner og øvelser, bytt på rekkefølge, eller prøv for eksempel ut en helt ny treningsform. Kanskje Pilates ikke er din favoritt, men har du ikke trent det tidligere kan jeg love deg at du vil kjenne det! I tillegg er dette grunnen til at jeg anbefaler alle å ha med en treningspartner på gymmet for å få noen til å pushe og hjelpe deg til nye høyder og rekorder, og trener du alltid det samme vil kroppen din stagnere og også kun bare klare det samme...



Feil nr.5: Du spiser feil..

Mange liker å si at kosthold teller mer enn treninga, mens andre sier det stikk motsatte. Nå skal jeg ikke her spekulere i hvor mange prosent det ene eller andre måtte telle for sluttresultatet, men én ting er sikkert: et riktig kosthold teller mye skal du komme iform! Ja da, du kan komme i grei form av å trene ekstremt hardt, men fortsatt spise dårlig, men skal du imidlertid komme i virkelig toppform MÅ du også supplementere med nok riktig fett og protein, legge alkoholen mer eller mindre på hylla, og styre unna sukker, og ellers følge en korrekt plan for dine mål og ønsker. Vi er alle bygd forskjellig, og enkelte stiller naturlig med en annen fysikk, gener, eller forbrenning enn andre, men uansett hvem du er vil du oppnå et bedre resultat av både å trene og spise riktig!



