- Overvektige damer er blitt de nye forbildene?

Kampanjen #IWONTCOMPROMISE tok nylig "over" Torontos Union Station, og var ment som et motsvar til et stadig økende "kroppspress". Men sender det egentlig gode signaler til de yngste i samfunnet?



Først og fremst er det én ting jeg ønsker å poengtere, og det er at jeg synes flere av kvinnene i denne videoen virkelig er flotte å se på! Noen (eventuelt mange) kilo for mye betyr ikke det samme som at man ikke fortsatt både kan se råflott og vakker ut. Spørsmålet er heller om det er bra (altså for helsa), der svaret er nei.



Så min problemstilling til det hele er denne videoen og kampanjen noe vi virkelig trenger, og er damene gode forbilder for feks yngre jenter? Vel, det spørs jo hvordan man ser det. Er det bra å promotere overvekt og fedme som den nye normen? I mine øyne nei. Krever det likevel en indre styrke og mot å stille opp i bare nettoen på t-banestasjonen på denne måten? Hell yeah! I tillegg er det klart at det er viktig å få fram budskapet om at du er like mye verdt, og selvsagt har akkurat samme rett til å kle av deg, enten du er syltynn, "normal", eller overvektig.



I tillegg har jeg lyst til å understreke at dette "presset" som så mange jenter/ kvinner føler som oftest er noe de legger på seg selv. For hvis dere ikke er klar over det allerede kan jeg opplyse om at mange [les de fleste] menn faktisk FORETREKKER litt større jenter, og kvinner med former og litt kvinnelige figurer. Ikke det at det gjør det noe sunnere av den grunn, men vit at det i hvert fall ikke er vi som har noe å klage over.



Så i mine øyne er disse damene både tøffe, modige, og flotte å se på, og de pirker i et budskap som sikkert mange setter stor pris på. Likevel er det viktig at vi fortsetter å informere om at overvekt og fedme ikke er bra, og at det både kan være helsefarlig og ikke minst senke livskvaliteten til de det faktisk gjelder.



Vel, det var min mening - HVA MENER DU?



Cornelis



