- Her er treningen du bør styre unna

Her er treningen som ikke vil gi deg resultater, og som du virkelig bør styre unna!



Det finnes alltid noen øvelser som vil kunne fungere bedre for noen, men som ikke har et snev av effekt for andre. I dagens innlegg tar jeg derfor for meg listen med de viktigste øvelsene å styre unna. Dette er nemlig treningsmetoder og bevegelser som ikke vil gi deg de resultater du trolig er ute etter, og som rett og slett vil gjøre at du bare kaster bort dyrebar tid på treningssenteret!



- Preacher curl maskin



Denne vil ikke bare hindre deg fra å utvikle virkelig store, sterke overarmer og biceps, men vel så viktig (fordi den er "fixed") vil den i 9 av 10 tilfeller ikke passe for din armlengde og kropp. Opp igjennom årene har jeg nemlig aldri sett at noen virkelig får effekt av denne, og i tillegg vil den altså sjelden heller passe for de fleste som benytter seg av den. Selve bevegelsen er i teorien god, mens du i praksis ikke vil kunne få ordentlig kontakt med denne.



Kjør heller en av mine egne bicepsfavoritter, som egentlig bygger på mye av det samme prinsippet som med apparatet, men som virkelig vil gi deg store, sterke biceps på en bedre måte; nemlig bicepscurl på Scott-curl benk med stang i trinseapparatet.. Noen bedre øvelse for å få opp pumpen, bygge muskulatur og størrelse finner du nemlig ikke!



Gjør slik: Bring Preacher curl benken over i kabelapparatet, og kjør biceps curl med kort stang i trinseapparatet. Dette er nemlig den beste øvelsen for store, sterke biceps!



Les også: Her er hvordan jeg selv trener



- Situps



Vel, først og fremst; skal du trene magen isolert så finnes det et hav av andre øvelser som er bedre enn denne, og noe du kan lese mer om her. Personlig vil jeg særlig trekke fram Cornelis Planke Pushups på Swissball da den vil trene både magen mer optimalt i tillegg til å trene så å si hele kroppen.



Les også: Grunnen til at du ikke får stram mage



- Pec-deck apparat



Nei, du får ikke slik brystkasse av å kjøre dette apparatet..



Selv om også jeg benytter meg av denne av og til (mest for å gi kroppen og muskulaturen et lite "sjokk" med noe nytt og annerledes) er hovedproblemet med denne øvelsen at de fleste rett og slett ikke benytter apparatet på en rett måte. Ni av ti setter seg nemlig bare ned og drar litt i hendlene, for så å liksom bare "håpe på det beste". Og på samme måte som jeg er motstander av å se på tv, mens man løper er også denne øvelsen kun effektiv om du virkelig legger inn en ordentlig innsats! I tillegg bør du ikke utføre øvelsen slik gjerne vist på bildene på maskinene..



Kjør heller sett med én og én arm av gangen, og fokuser virkelig på å få høyre og venstre brystmuskel til å møtes. Legg gjerne en tommel fra den frie hånden forsiktig mellom muskulaturen for å kjenne at de møtes og at det virkelig tar!



- Triceps kick-backs



Jeg har aldri helt skjønt hvorfor så mange liker denne øvelsen, der særlig den stigende spenningskurven på øvelsen vil gjøre at det blir eksponentielt hardere å holde vekten oppe etter hvert som man nærmer seg toppen. En vekt som da føles ekstremt lett på bunnen av repetisjonen kan da nær sagt bli umulig å holde i topposisjon, og dette vil gjerne resultere i at man begynner å jukse eller trener med for lette vekter i forhold til hva man i prinsippet kunne ha brukt var bevegelsesbanen bedre. Når vi i tillegg har så mange andre gode øvelser å ta av (som for eksempel dips eller franskpress) skjønner jeg rett og slett ikke hvorfor så mange kaster bort tiden sin på noe som ikke virker optimalt.. Jeg har heller aldri møtt på noen som faktisk har oppnådd godt trente triceps av å kjøre denne - så ikke kast bort tiden din på noe som ikke fungerer!



Kjør heller denne!



- "Stairmaster"



Ok, så skal du gå i trapper, så gå i trapper! Generelt trener også 9/10 av de som benytter seg av såkalte stepmaskiner med alt for lav intensitet, noe som blant annet kommer av at konsentrasjonen gjerne er på tv-skjermene foran deg eller på alle de andre i lokalet... I tillegg er den såkalte "stairmaster´en" kanskje den mest ubrukelige versjonen av dem alle. Så skal du trene med trapper så gå for den virkelig versjonen som også vil la deg få konsentrere deg om treningen og økten!



Husk forøvrig å trene hardt, kort, hyppig, og riktig folkens! (og styr altså unna disse øvelsene ;)



Cornelis



