Du er blitt lurt til å tro at du hater Trump

Det er ca.10år siden jeg møtte Donald Trump for første gang i NY. Han hadde akkurat startet konseptet "The Apprentice", og for en liten gutt fra Oslo var det stort å møte den minst beskjedne mannen på planeten ;) Den gang var det ikke mange som skrev så mye vondt eller hatefullt om han, men skru klokken fram til i dag og "hele verden" hater ham plutselig. Hva har skjedd? Har mister Trump, som jeg den gangen møtte og hadde en hyggelig prat med, forandret seg så mye, eller er det kanskje noe annet som ligger bak? Selv mener jeg heller at vi alle er blitt lurt til å tro at vi bør hate ham, men basert på helt feil grunnlag.



Det er nemlig flere ting man kan "ta ham for" på en saklig og ordentlig måte. For eksempel er han kanskje litt vel glad i "waterboarding", og enkelte vil kanskje mene at han hadde hatt godt av et lengre opphold i Norge, og lært seg litt beskjedenhet.. (undertegnede er ikke en av disse). Men er det slike tingene de "ultra liberale" prøver å ta ham på? Nei da, de vil faktisk at han skal være mer brutal, ved for eksempel å gå til krig mot Russland hvis det skulle være så mye som den minste tvil om de har hacket noen emails. Ved siden av dette betaler de til og med demonstranter for å "demonstrere" mot Trump, og motsier seg vel slik også deres egne grunnleggende "prinsipper" - ved nettopp å støtte kapitalisme?



Nei da, det hyles [og lyves] om at han er "racist, sexist, homophobe, xenophobe", osv. Problemet er bare at alt sammen bare er løgner og usakligheter, promotert av mange av mediehusene med feks NRK i spissen i Norge. Man har videreført og promotert ting som er ment å farge dine meninger, og som de selv sier hvordan man kan "forklare kompliserte saker enklere" - noe som direkte oversatt betyr; la oss farge dine ideer med våre meninger....



Det er nemlig blitt "in" å hate ham, men på helt feil grunnlag. Jeg blir selv ganske sjokkert hver gang jeg leser kommentarfeltet i nettartikler eller hva for eksempel hva mine egne venner i Norge mener om ham på twitter og facebook. For folk flest har tydeligvis IKKE satt seg ordentlig inn i hva mannen faktisk står for eller mener, og jeg skal derfor her ta for meg en del av usannhetene:



"Han er antisemittisk"

Vel, jeg tror de færreste i Norge for eksempel vet at hans datter er 'jewish orthodox', og at flere av hans barnebarn også er jødiske. Så å mene at han da er antisemittisk, faller selvsagt litt på sin egen urimelighet - særlig siden hun er "yndlingen", og han faktisk var "glad" for at hun konverterte.



"Han hater gays"

Nå er faktisk Trump DEN FØRSTE amerikanske presidentkandidaten som har poengtert at han nettopp IKKE har et problem med par av samme kjønn gifte seg - noe faktisk mange mente han kunne komme til å tape stort på under valgkampen i USA. Likevel var det såpass viktig for ham å vise sin støtte at han blant annet var å se på en scene veive "the rainbow flag"...



"Han hater innvandrere"

At han skulle være imot innvandrere er også ganske latterlig med tanke på at to av hans tre koner nettopp er innvandrere, og den kommende "first lady" har en så kraftig aksent at til og med den liksom mer "innvandrer-vennlige" venstresiden liker å gjøre narr av henne på grunn av det...



"Svarte og mexicanere hater ham, og han hater dem"

Nei. Trump var for eksempel den første til å la svarte få bruke hans country clubs - noe de fleste andre klubber faktisk ENDA ikke er ok med... At meksikanere visstnok hater ham er også bare løgner du er blitt fortalt via fake news. Det var faktisk Clinton som her tapte og Trump som vant fram - kontra valget i 2012. Og han ville faktisk IKKE ha vunnet hadde det ikke vært for alle de mange stemmende han mottok fra blant annet svarte og Hispanics.







Men som kjent; ikke alt som står i avisen er nødvendigvis sant, og sjelden har vel så mange løgner og usakligheter blitt servert av media som under fjorårets amerikanske valgkamp. Så det blir spennende å se om dette fortsetter - nå som Mr.Trump faktisk blir USAs neste president ;)



- Cornelis



