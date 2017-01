Tren mindre - kom i bedre form!

16.01.2017 - 11:28

Har du litt ekstra fett rundt magen? Da er det IKKE timer på tredemølla du bør utføre!



Folk som ønsker å gå ned i vekt og fett trener gjerne [for] mye kardio. Dette er ikke bare noe som kan ta mye tid og krefter, men det kan også resultere i at du ikke oppnår de mål og ønsker du har satt deg. I så tilfelle bør du heller gjøre følgende:



Du kan spise mer

Ok, så la meg først få forklare innledningen og overskriften litt bedre. Som mange har beskrevet og sagt tidligere så er du nødt til å forbrenne mer enn du tar inn - skal du gå ned i vekt. Når det er sagt betyr IKKE dette det samme som at du bare kan kutte ned på matmengden, og som mange av mine klienter nettopp har opplevd får man faktisk best effekt av å spise mer - ikke mindre! Imidlertid er det viktig at du spiser riktig...



Med det mener jeg at noe av det verste du kan gjøre nettopp er å sulte kroppen, og noe av det viktigste folk som ønsker å gå ned i vekt bør fokusere på er nettopp å spise mer proteinrik, sunn kost. Hva gjelder selve treningen har jeg også en del synspunkter som kanskje heller ikke alle mine kollegaer liker å innrømme - som for eksempel at det ikke alltid er gunstig å utføre en masse kardio skal du gå ned i vekt...



Mer er ikke alltid bedre...

Når det kommer til å stramme opp og gå ned i vekt er nemlig det å bygge muskelmasse hva du faktisk bør fokusere på. Og å utføre timer på treningssenteret, og for eksempel timer på tredemølla, kan da faktisk fungere mot sin hensikt! Først og fremst bør du ha et godt og riktig satt opp treningsprogram for akkurat dine mål og ønsker, i tillegg til at det hovedsakelig vil være tung, riktig styrketrening som vil få deg i ordentlig form!



Som jeg pleier å si bør du aldri utføre mer enn 20- maks 30 minutter kardio av gangen, og treningsøktene dine bør heller ikke vare mer enn rundt én time av gangen. Trenger du å trene noe særlig mer enn dette har du rett og slett ikke trent de første minuttene hardt nok! Du vil heller ikke oppnå maksimalt med muskelvekst og effekt av trene slik, og det vil være smartere om du trener OFTERE og jevnlig, enn lange og få økter. Når det kommer til selve treningen i seg selv bør du fokusere på gode styrkeøvelser, og gjerne tunge baseøvelser som trener flere muskelgrupper av gangen.



Du kan fint trene med apparater

Nå mener jeg altså at det vil være smart for deg som ønsker å kutte i fettprosent og vekt å utføre tunge, riktig styrketrening, MEN om du ikke føler deg alt for sikker og trygg på teknikken kan du fint også begynne med apparater. Dette vil like fullt gjøre at du bygger og styrker kroppen - samtidig som du gradvis etter hvert kan begynne med frivekter, jo mer sikker du blir på teknikken.



For deg med mer erfaring og god teknikk kan det også være smart å supplementere med bruk av apparater innimellom, og som jeg ellers liker å si er nettopp det å "sjokke" kroppen din med nye øvelser, metoder, og apparater svært gunstig for videre progresjon og effekt. Dette er blant annet grunnen til at mange kan oppleve økt framgang av å ta seg en kortere ferie, der man kanskje ikke har tilgang på samme utstyr som man har hjemme på lokalgymmet.



Hva du bør fokusere på:

- ikke tren mer enn 30minutter kardio, og helst ikke over én time av gangen

- tenk at å trene oftere og jevnlig, er viktigere enn sjeldne og lange økter

- fokuser på riktig og hard styrketrening

- sjokk kroppen med noe den ikke er vant med



Og ikke minst; et riktig kosthold med nok [riktig] fett, protein, og karbohydrater for å nå dine mål om en sunnere, sterkere kropp!



